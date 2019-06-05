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      На "Азовстали" начали выводить из эксплуатации доменную печь №5

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      "Азовсталь"
      "Азовсталь" / budport.com.ua

      На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы Метинвест сегодня приступили к полной остановке доменной печи №5 (ДП №5).

      Агрегат выводят из експлуатации навсегда. После завершения процесса охлаждения домну демонтируют.

      Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы.

      Вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

      Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Металургия Новости Мариуполя
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