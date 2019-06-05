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      На "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5

      115 Читать новость на русском
      "Азовсталь"
      "Азовсталь" / budport.com.ua

      На металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест сьогодні приступили до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5).

      Агрегат виводять з експлуатації назавжди. Після завершення процесу охолодження домну демонтують.

      Планова зупинка ДП №5 проводиться екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувки печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи.

      Разом з виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що істотно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

      Персоналу, закріпленому за даними агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Металургія Екологія
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