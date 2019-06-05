На "Азовсталі" почали виводити з експлуатації доменну піч №5

На металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи Метінвест сьогодні приступили до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5).

Агрегат виводять з експлуатації назавжди. Після завершення процесу охолодження домну демонтують.

Планова зупинка ДП №5 проводиться екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувки печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи.

Разом з виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що істотно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

Персоналу, закріпленому за даними агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.