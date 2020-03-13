На Банковой протестуют против признания боевиков субъектом переговоров – фото
Несколько сотен протестующие собрались под Офисом Президента. Выступают против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.
На митинг собрались представители различных политических партий и активисты. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Под Офисом Президента есть флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед протестующими уже выступил бывший лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.
Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!
– заявил Вакарчук.
Перед протестующими выступил Вакарчук / Фото "Украинской правды"
Участники митинга кричат "Позор!", "Зеленский, объясни!".
Что известно о причинах протестов
- Протестующие требуют от президента Владимира Зеленского объяснений, о чем в Минске договорился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком.
- Протестующие также просят провести внеочередное заседание парламента. На нем – определить украинскую позицию на переговорах и не допустить участия боевиков в переговорах.
- Для того, чтобы пройти на Банковую, протестующие вынуждены были пройти через правоохранителей с металлоискателем.
Что было раньше
- Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть в одной форме. На данный момент документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
- Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.