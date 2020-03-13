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      На Банковой протестуют против признания боевиков субъектом переговоров – фото

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      Несколько сотен протестующие собрались под Офисом Президента. Выступают против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

      На митинг собрались представители различных политических партий и активисты. Об этом сообщает "Украинская правда".

      Обратите внимание Нардепы выразили протест против фиксации статуса ОРДЛО: их вызвали в ОП

      Под Офисом Президента есть флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед протестующими уже выступил бывший лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

      Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!
      – заявил Вакарчук.


      Перед протестующими выступил Вакарчук / Фото "Украинской правды"

      Участники митинга кричат ​​"Позор!", "Зеленский, объясни!".

      Что известно о причинах протестов

      • Протестующие требуют от президента Владимира Зеленского объяснений, о чем в Минске договорился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком.
      • Протестующие также просят провести внеочередное заседание парламента. На нем – определить украинскую позицию на переговорах и не допустить участия боевиков в переговорах.
      • Для того, чтобы пройти на Банковую, протестующие вынуждены были пройти через правоохранителей с металлоискателем.

      Что было раньше

      • Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть в одной форме. На данный момент документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
      • Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Дмитрий Козак Протесты Новости Украины Минские договоренности Украина – Россия Новости России Офіс Президента Святослав Вакарчук - новости Партия Голос ВО "Свобода" Новости политики Пророссийские боевики
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