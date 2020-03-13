На Банковой протестуют против признания боевиков субъектом переговоров – фото

Несколько сотен протестующие собрались под Офисом Президента. Выступают против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

На митинг собрались представители различных политических партий и активисты. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Под Офисом Президента есть флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед протестующими уже выступил бывший лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!

– заявил Вакарчук.



Перед протестующими выступил Вакарчук / Фото "Украинской правды"

Участники митинга кричат ​​"Позор!", "Зеленский, объясни!".

Что известно о причинах протестов

Протестующие требуют от президента Владимира Зеленского объяснений, о чем в Минске договорился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком.

Протестующие также просят провести внеочередное заседание парламента. На нем – определить украинскую позицию на переговорах и не допустить участия боевиков в переговорах.

Для того, чтобы пройти на Банковую, протестующие вынуждены были пройти через правоохранителей с металлоискателем.

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