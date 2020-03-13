На Банковій протестують проти визнання бойовиків суб'єктом переговорів: фото

Кілька сотень протестувальники зібралися під Офісом Президента. Виступають проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.

На мітинг зібрались представники різних політичних партій та активісти. Про це повідомляє "Українська правда".

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Під Офісом Президента є прапори "Голосу", "Свободи" та інших партій. Перед протестувальниками вже виступив колишній лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

Ми не маємо йти ні на які прямі переговори з бойовиками!

– заявив Вакарчук.



Перед протестувальниками виступив Вакарчук / Фото "Української правди"

Учасники мітингу кричать "Ганьба!", "Зеленський, поясни!".

Що відомо про причини протестів

Протестувальники вимагають від президента Володимира Зеленського пояснення, про що саме у Мінську домовився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зі заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком .

. Учасники протесту також просять провести позачергове засідання парламенту. На ньому – визначити українську позицію на переговорах та не допустити участі бойовиків у переговорах.

Для того, щоб пройти на Банкову, учасники протесту змушені були пройти через правоохоронців з металошукачем.

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