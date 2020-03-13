На Банковій протестують проти визнання бойовиків суб'єктом переговорів: фото
Кілька сотень протестувальники зібралися під Офісом Президента. Виступають проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.
На мітинг зібрались представники різних політичних партій та активісти. Про це повідомляє "Українська правда".
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Під Офісом Президента є прапори "Голосу", "Свободи" та інших партій. Перед протестувальниками вже виступив колишній лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.
Ми не маємо йти ні на які прямі переговори з бойовиками!
– заявив Вакарчук.
Перед протестувальниками виступив Вакарчук / Фото "Української правди"
Учасники мітингу кричать "Ганьба!", "Зеленський, поясни!".
Що відомо про причини протестів
- Протестувальники вимагають від президента Володимира Зеленського пояснення, про що саме у Мінську домовився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зі заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком.
- Учасники протесту також просять провести позачергове засідання парламенту. На ньому – визначити українську позицію на переговорах та не допустити участі бойовиків у переговорах.
Для того, щоб пройти на Банкову, учасники протесту змушені були пройти через правоохоронців з металошукачем.
Що було раніше
- Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі. Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".
- Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
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