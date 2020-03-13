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      На Банковій протестують проти визнання бойовиків суб'єктом переговорів: фото

      - Читать новость на русском
      Протести на Банковій / pravda.com.ua

      Кілька сотень протестувальники зібралися під Офісом Президента. Виступають проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.

      На мітинг зібрались представники різних політичних партій та активісти. Про це повідомляє "Українська правда".

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      Під Офісом Президента є прапори "Голосу", "Свободи" та інших партій. Перед протестувальниками вже виступив колишній лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

      Ми не маємо йти ні на які прямі переговори з бойовиками!
      – заявив Вакарчук.


      Перед протестувальниками виступив Вакарчук / Фото "Української правди"

      Учасники мітингу кричать "Ганьба!", "Зеленський, поясни!".

      Що відомо про причини протестів

      • Протестувальники вимагають від президента Володимира Зеленського пояснення, про що саме у Мінську домовився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зі заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком.
      • Учасники протесту також просять провести позачергове засідання парламенту. На ньому – визначити українську позицію на переговорах та не допустити участі бойовиків у переговорах.

      Для того, щоб пройти на Банкову, учасники протесту змушені були пройти через правоохоронців з металошукачем.

      Що було раніше

      • Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. Тому переговори з так званими ЛНР, ДНР і ОРДЛО не можуть бути в жодній формі. Наразі документ підписали 48 нардепів фракції "Слуга народу".
      • Згодом група парламентарів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
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      13 березня
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Проросійські бойовики Мінські домовленості Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії Дмитро Козак Протести Офіс Президента Святослав Вакарчук - новини Партія Голос ВО "Свобода"
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