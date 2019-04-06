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      На базе отдыха на Луганщине нашли большой тайник оружия оккупантов: фото

      143 Читати новину українською
      На базе отдыха на Луганщине нашли большой тайник оружия оккупантов: фото
      / Facebook // Операция Объединенных сил

      На территории туристической базы в селе Денежниковое на Луганщине, военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила арсенал оружия, оставленный российскими оккупационными войсками вероятно во время отступления.

      Украинские военные изъяли 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и 252 взрывателя к ним.

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      В эвакуации не было необходимости, поскольку база отдыха не работает.

      Контрразведчики с работниками ГСЧС решают, где и когда уничтожат боеприпасы.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Оружие Операция Объединенных сил
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