Украинские бойцы точным ударом уничтожили позицию боевиков: яркое видео

Военные Вооруженных сил уничтожили позицию пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе. Кроме того, во время спецоперации им удалось ликвидировать вражеского пулеметчика.

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады разгромили позицию еще в начале марта. Однако, видео только сейчас показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

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Воины из боевой группы К-2 54 ОМБр сделали феерический "страйк", результатом которого стала ликвидация пулеметчика и позиции российско-оккупационных войск,

– написал военный.

Как видно на видео, сразу после прямого попадания в позицию боевиков, она взорвалась и загорелась.

Накануне военные этой же 54-й механизированной бригады уничтожили вражескую технику "Урал" с боеприпасами. Точным ударом ВСУ ликвидировали не только машину с боеприпасами, но и двух пророссийских боевиков. Произошло это в районе поселка Золотое.