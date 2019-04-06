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      Украинские бойцы точным ударом уничтожили позицию боевиков: яркое видео

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      Украинские бойцы ликвидировали позицию оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы ликвидировали позицию оккупантов на Донбассе / Скриншот из видео

      Военные Вооруженных сил уничтожили позицию пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе. Кроме того, во время спецоперации им удалось ликвидировать вражеского пулеметчика.

      Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады разгромили позицию еще в начале марта. Однако, видео только сейчас показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

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      Воины из боевой группы К-2 54 ОМБр сделали феерический "страйк", результатом которого стала ликвидация пулеметчика и позиции российско-оккупационных войск,
      – написал военный.

      Как видно на видео, сразу после прямого попадания в позицию боевиков, она взорвалась и загорелась.

       

      Накануне военные этой же 54-й механизированной бригады уничтожили вражескую технику "Урал" с боеприпасами. Точным ударом ВСУ ликвидировали не только машину с боеприпасами, но и двух пророссийских боевиков. Произошло это в районе поселка Золотое.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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