15:30
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, 5 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Українські бійці точним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео

      1499 Читать новость на русском
      Українські бійці ліквідували позицію окупантів на Донбасі
      Українські бійці ліквідували позицію окупантів на Донбасі / Скрін з відео

      Військові Збройних сил знищили позицію проросійських бойовиків на окупованому Донбасі. Окрім того, під час спецоперації їм вдалося ліквідувати ворожого кулеметника.

      Бійці 54-тої окремої механізованої бригади розгромили позицію ще на початку березня. Проте, відео тільки зараз показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

      Читайте також: Українські військові зловили диверсанта окупантів

      Воїни із бойової групи К-2 54 ОМБр зробили феєричний "страйк", результатом якого є ліквідація кулеметника і позиції російсько-окупаційних військ,
      – написав військовий.

      Як видно на відео, одразу після прямого влучання у позицію бойовиків, вона вибухнула і загорілася.

       

      Напередодні військові цієї ж 54-ї механізованої бригади знищили ворожу техніку "Урал" з боєприпасами. Точним ударом ЗСУ ліквідували не лише озброєння, але й двох проросійських бойовиків. Сталося це у районі селища Золоте.

      blog_ava
      У Єврокомісії зізналися, чи будуть співпрацювати з Порошенком або Зеленським
      сьогодні
      5426
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      сьогодні , 13:55 "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      263
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сьогодні , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 1658
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сьогодні , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 573
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сьогодні , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 2440
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сьогодні , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 1024
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук