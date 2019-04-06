Українські бійці точним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео

Військові Збройних сил знищили позицію проросійських бойовиків на окупованому Донбасі. Окрім того, під час спецоперації їм вдалося ліквідувати ворожого кулеметника.

Бійці 54-тої окремої механізованої бригади розгромили позицію ще на початку березня. Проте, відео тільки зараз показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

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Воїни із бойової групи К-2 54 ОМБр зробили феєричний "страйк", результатом якого є ліквідація кулеметника і позиції російсько-окупаційних військ,

– написав військовий.

Як видно на відео, одразу після прямого влучання у позицію бойовиків, вона вибухнула і загорілася.

Напередодні військові цієї ж 54-ї механізованої бригади знищили ворожу техніку "Урал" з боєприпасами. Точним ударом ЗСУ ліквідували не лише озброєння, але й двох проросійських бойовиків. Сталося це у районі селища Золоте.