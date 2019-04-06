Українські військові зловили диверсанта окупантів

На окупованому Донбасі близько третьої години ночі затримано одного військовослужбовця 100-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ.

Окупант мав завдання здійснити диверсію в тилу наших військ, які обороняються на Курахівському напрямку, повідомили у прес-штабі ООС.

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Диверсантом був у цивільному одязі. Ним виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б.

Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання проросійського бойовика обійти наші позиції з флангу.

Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил,

– додали в прес-центрі.

До слова, на нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового, через це пропускний пункт тимчасово закрили.