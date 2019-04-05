На Донбасі закрили пропускний пункт через ворожий обстріл: є поранений

На нульовому блокпості КПВВ "Мар'їнка" на Донеччині снайпер проросійських бойовиків поранив військового.

Кореспондент 24 каналу повідомляє, що через обстріл пропускний пункт тимчасово закрили.

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Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у себе на Facebook-сторінці написав, що обстріл стався близько 14 години. Снайпер окупантів поранив старшого зміни на нульовому блокпості.

Слободян додав, що стан здоров'я пораненого задовільний.

Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу,

– написав Слободян.

Тож пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено.

У прес-штабі ООС зазначили, що підрозділ ЗСУ вжив контрснайперські заходи.