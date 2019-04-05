Що приховують бойовики на Донбасі за своїми рейдами: дані розвідки
Окупаційна адміністрація влаштувала на Донбасі так звану "місячку уточнення обліку військовозобов’язаних". Активно шукають тих, хто ухиляється від військової служби.
Однак свою справжню мету бойовики намагаються замаскувати, повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник від час брифінгу.
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Так, жителів окупованих територій перевірятимуть тамтешні "військкомати" спільно із так званими органами МВС ходитимуть у домівки і на місця роботи.
При цьому під виглядом проведення рейдів з пошуку дезертирів та військових злочинців затримуватимуться для "з’ясування обставин" усіх осіб призовного віку, які не зможуть документально підтвердити перебування на військовому обліку,
– повідомляють у Міноборони.
Окрім того, у населених пунктах окупованої території Донбасу під виглядом пошуку незареєстрованої зброї, боєприпасів та наркотичних речовин бойовики вже розпочали так звані "фільтраційні заходи". Їхня мета аналогічна – виявити – тих, хто ухиляється від військової служби.
Зазначимо, перед виборами президента України бойовики активізувались – посилювали передові позиції та збільшували чисельність своїх посіпак. Окрім того, окупанти посилювали контроль над збройними підрозділами. Після виборів бойовики активно обстрілюють українські позиції, серед українських військових є втрати.