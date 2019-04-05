Что скрывают боевики на Донбассе за своими рейдами: данные разведки
Оккупационная администрация устроила на Донбассе так называемую "месячку уточнения учета военнообязанных". Активно ищут тех, кто уклоняется от военной службы.
Однако свою истинную цель боевики пытаются замаскировать, сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга.
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Так, жителей оккупированных территорий будут проверять местные "военкоматы" совместно с так называемыми органами МВД будут ходить в дома и на места работы.
При этом под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников будут задерживать для "выяснения обстоятельств" всех лиц призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывание на воинском учете,
– сообщают в Минобороны.
Кроме того, в населенных пунктах оккупированной территории Донбасса под видом поиска незарегистрированного оружия, боеприпасов и наркотических веществ боевики уже начали так называемые "фильтрационные мероприятия". Их цель аналогична – выявить тех, кто уклоняется от военной службы.
Отметим, перед выборами президента Украины боевики активизировались – усиливали передовые позиции и увеличивали численность своих приспешников. Кроме того, оккупанты усиливали контроль над вооруженными подразделениями. После выборов боевики активно обстреливают украинские позиции, среди украинских военных есть потери.
О ЧЕМ СООБЩАЕТ РАЗВЕДКА