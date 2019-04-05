На Донбассе закрыли пропускной пункт из-за вражеского обстрела: есть раненый

На нулевом блокпосте КПВВ "Марьинка" на Донетчине снайпер пророссийских боевиков ранил военного.

Корреспондент 24 канала сообщает, что из-за обстрела пропускной пункт временно закрыли.

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Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян у себя на Facebook-странице написал, что обстрел произошел около 14 часов. Снайпер оккупантов ранил старшего смены на нулевом блокпосте.

Слободян добавил, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставлена в ближайшее медицинское учреждение,

– написал Слободян.

Поэтому пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлено.

В пресс-штабе ООС отметили, что подразделение ВСУ приняло контрснайперские меры.