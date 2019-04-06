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      Украинские военные поймали диверсанта оккупантов

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      Украинские военные поймали диверсанта оккупантов
      Украинские военные поймали диверсанта оккупантов / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе около трех часов ночи задержан один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск.

      Оккупант получил задание осуществить диверсию в тылу наших войск, сражающихся на Кураховском направлении, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Диверсант был в гражданской одежде. Им оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

      Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки пророссийского боевика обойти наши позиции с фланга.

      Боевика задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил,
      – добавили в пресс-центре.

      К слову, на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" в Донецкой области снайпер пророссийских боевиков ранил военного, поэтому пропускной пункт временно закрыли.

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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