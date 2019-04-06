Украинские военные поймали диверсанта оккупантов

На оккупированном Донбассе около трех часов ночи задержан один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск.

Оккупант получил задание осуществить диверсию в тылу наших войск, сражающихся на Кураховском направлении, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Диверсант был в гражданской одежде. Им оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки пророссийского боевика обойти наши позиции с фланга.

Боевика задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил,

– добавили в пресс-центре.

К слову, на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" в Донецкой области снайпер пророссийских боевиков ранил военного, поэтому пропускной пункт временно закрыли.