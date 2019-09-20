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      На британского премьера в больнице набросился отец больного ребенка: видео

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      Борис Джонсон
      Борис Джонсон / gettyimages

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в скандал в среду, 19 сентября, во время визита в больницу. Политика отругал разъяренный отец больного ребенка, который сказал, что Государственная служба здравоохранения (NHS) уничтожена.

      А Джонсон, по мнению мужчины, приехал в больницу, чтобы "получить возможность предстать перед прессой", сообщает The Guardian.

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      Однако на видео видно, что премьер-министр растерялся тогда, как ни странно, учитывая, что событие освещали большинство британских СМИ, сказал: "Ну, на самом деле прессы здесь нет".

      Затем отец указал на журналистов и камеры, сказав: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"

      Разъяренным мужчиной был Омар Салем, лейбористский активист, который проводил кампанию против Brexit. Он сказал, что объяснил Джонсону "часть моей мысли о том, как он управляет NHS на основе опыта моей 7-дневной дочери, которую игнорировали часами прошлой ночью".

      Что такое Brexit и почему он жесткий?
      Brexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года . Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.

      Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза ​​Мэй, потому что парламент его не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

      По его словам, команда в отделении неотложной помощи в университетской больнице Whipps Cross в Лондоне "была замечательной", но врача семья не могла дождаться часами.

      Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что Салем, разумеется, был "очень нервным", и премьер-министр "не собирается прятаться от этих обстоятельств, когда он делает такие визиты, и, очевидно, стремится поговорить с людьми, посопереживать и увидеть, чем он может помочь".

      blog_ava
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      Теги: Великобритания Борис Джонсон Brexit
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