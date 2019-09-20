На британского премьера в больнице набросился отец больного ребенка: видео
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в скандал в среду, 19 сентября, во время визита в больницу. Политика отругал разъяренный отец больного ребенка, который сказал, что Государственная служба здравоохранения (NHS) уничтожена.
А Джонсон, по мнению мужчины, приехал в больницу, чтобы "получить возможность предстать перед прессой", сообщает The Guardian.
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Однако на видео видно, что премьер-министр растерялся тогда, как ни странно, учитывая, что событие освещали большинство британских СМИ, сказал: "Ну, на самом деле прессы здесь нет".
Затем отец указал на журналистов и камеры, сказав: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"
Разъяренным мужчиной был Омар Салем, лейбористский активист, который проводил кампанию против Brexit. Он сказал, что объяснил Джонсону "часть моей мысли о том, как он управляет NHS на основе опыта моей 7-дневной дочери, которую игнорировали часами прошлой ночью".
Что такое Brexit и почему он жесткий?
Brexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года . Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент его не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.
По его словам, команда в отделении неотложной помощи в университетской больнице Whipps Cross в Лондоне "была замечательной", но врача семья не могла дождаться часами.
Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что Салем, разумеется, был "очень нервным", и премьер-министр "не собирается прятаться от этих обстоятельств, когда он делает такие визиты, и, очевидно, стремится поговорить с людьми, посопереживать и увидеть, чем он может помочь".