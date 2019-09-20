На британського прем'єра у лікарні накинувся батько хворої дитини: відео

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон потрапив у скандал в середу, 19 вересня, під час візиту до лікарні. Політика висварив розлючений батько хворої дитини, який сказав, що Державна служба охорони здоров'я (NHS) знищена.

А Джонсон, на думку чоловіка, приїхав у лікарню, щоб "мати можливість з'явитися перед пресою", повідомляє The Guardian.

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Проте на відео видно, що прем'єр-міністр розгубився тоді, як не дивно, враховуючи, що подію висвітлювали більшість британських ЗМІ, сказав: "Ну, насправді преси тут немає".

Потім батько вказав на журналістів і камери, сказавши: "Що ви маєте на увазі, що тут немає преси, хто ці люди?"

Розлюченим чоловіком був Омар Салем, лейбористський активіст, що проводив кампанію проти Brexit. Він сказав, що пояснив Джонсону "частину моєї думки про те, як він керує NHS на основі досвіду моєї 7-денної дочки, якою нехтували годинами минулої ночі".

Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.



Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод. За його словами, команда у відділенні невідкладної допомоги в університетській лікарні Whipps Cross у Лондоні "була чудовою", але лікаря сім'я не могла дочекатися годинами.

"What do you mean there's no press here, who are these people?"



The father of a sick child tells Boris Johnson during a hospital visit that "the NHS has been destroyed... and now you come here for a press opportunity". pic.twitter.com/eN7L9p2fsN — Channel 4 News (@Channel4News) September 18, 2019

Прессекретар прем'єр-міністра заявив, що Салем, зрозуміло, був "дуже знервований", і прем'єр-міністр "не збирається ховатися від цих обставин, коли він робить такі візити, і, очевидно, прагне поговорити з людьми, поспівпереживати і побачити, чим він може допомогти".