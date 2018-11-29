На "Буковеле" идут последние приготовления к старту сезона катания

Последние приготовления в разгаре. Уже 30 ноября горнолыжный курорт "Буковель" открывает новый сезон.

Подготовка к старту на завершающей стадии. 68 километров заснеженных склонов подготовили к активному катанию и один за одним готовят к открытию.

"Мы работаем согласно плану, стараемся запустить как можно больше трасс, как можно быстрее. Работаем круглосуточно в две смены. Достаточно снега и, даже природа способствует этому, потому что круглосуточно идет снег", – рассказал оператор снеготрамбовочной техники Николай Следзена.

Начнут катания с самых легких, синих трасс. Чтобы лыжники имели возможность постепенно восстановить приобретенные навыки. И уже традиционно отдыхающих ждет масса интересностей.

"В этом сезоне нас ждет немало интересных событий. Открываем фестивальный сезон 9-го декабря массовым костюмированным спуском – разнообразных новогодних и сказочных героев", – сказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Кстати, те, кто соблюдет дресс-код и предварительно зарегистрируется для участия в фестивале, получат бесплатный ски-пасс. Все детали относительно зимнего фестиваля каждый может найти на сайте "Буковель".