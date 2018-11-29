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      На "Буковелі" тривають останні приготування до старту сезону катання

      Нова тема 131 Читать новость на русском

      Останні приготування у розпалі. Вже 30 листопада гірськолижний курорт "Буковель" відкриває новий сезон.

      Підготовка до старту на завершальній стадії. 68 кілометрів засніжених схилів підготували до активного катання і один за одним готують до відкриття.

      "Ми працюємо згідно плану, стараємось запустити якомога більше трас, якнайшвидше. Працюємо цілодобово у дві зміни. Достатньо є снігу і, навіть. природа сприяє, бо цілодобово падає сніг", – розповів оператор сніготрамбувальної техніки Микола Следзьона.

      Розпочнуть катання із найлегших, синіх трас. Щоб лижники мали нагоду поступово відновити набуті навики. Й вже традиційно на відпочивальників чекає маса цікавостей.

      "В цьому сезоні нас чекає чимало цікавих подій. Відкриваємо фестивальний сезон 9-го грудня масовим костюмованим спуском – різноманітних новорічних та казкових героїв", – сказала представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      До речі, ті, хто дотримається дрес-коду та попередньо зареєструється для участі в фестивалі, отримають безкоштовний скі-пас. Усі деталі щодо зимового фесту кожен може знайти на сайті "Буковелю".

      Теги: Новини України Гірські лижі
      Джерело: 24 Канал
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