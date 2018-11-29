На "Буковелі" тривають останні приготування до старту сезону катання

Останні приготування у розпалі. Вже 30 листопада гірськолижний курорт "Буковель" відкриває новий сезон.

Підготовка до старту на завершальній стадії. 68 кілометрів засніжених схилів підготували до активного катання і один за одним готують до відкриття.

"Ми працюємо згідно плану, стараємось запустити якомога більше трас, якнайшвидше. Працюємо цілодобово у дві зміни. Достатньо є снігу і, навіть. природа сприяє, бо цілодобово падає сніг", – розповів оператор сніготрамбувальної техніки Микола Следзьона.

Розпочнуть катання із найлегших, синіх трас. Щоб лижники мали нагоду поступово відновити набуті навики. Й вже традиційно на відпочивальників чекає маса цікавостей.

"В цьому сезоні нас чекає чимало цікавих подій. Відкриваємо фестивальний сезон 9-го грудня масовим костюмованим спуском – різноманітних новорічних та казкових героїв", – сказала представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

До речі, ті, хто дотримається дрес-коду та попередньо зареєструється для участі в фестивалі, отримають безкоштовний скі-пас. Усі деталі щодо зимового фесту кожен може знайти на сайті "Буковелю".