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      На "Буковеле" состоялись лыжные соревнования по слалом-гиганту для самых младших

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      На "Буковеле" поддерживают традиции, восьмой год подряд здесь проводят лыжные соревнования по слалом-гиганту для самых младших.

      В этом году к турниру на Кубок Яны Клочковой присоединилось почти полсотни детей в возрасте от 3 до 6 лет. За каждым заездом лично следила олимпийская чемпионка.

      "Приятно просто видеть счастливые лица детей, они умеют в своем возрасте делать то, что не могут другие. И за это такая большая гордость", – сказала олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.

      В организации соревнований помогает лыжная школа "Буковеля". Перед турниром дети проходят бесплатное обучение. Детский пыл и энтузиазм дают о себе знать.

      "На самом деле они уже сами мотивированы тем, что они хотят кататься. Это самое важное. Дети уже приходят с такой целью, что они могут ездить, могут кататься и мы просто показываем, учим, игры играем. Так дети и учатся", – рассказала инструктор BukovelSkiSchool Марина Селезенка.

      Участники демонстрировали впечатляющие результаты. 50-тиметровую горку с 7 препятствиями преодолевали за 20-30 секунд. А обладательницей Кубка Яны Клочковой стала 5-летняя Диана Красильникова из Киева, девочка проехала трассу всего за 19 секунд.

      "Мы начали тренироваться в прошлом году, когда ребенку было 4 с половиной. Начали тренироваться в австрийской школе. Там ее поставили на лыжи. Она показала очень хороший результат", – поделилась мама победительницы Яны Красильниковой.

      Внимание уделили каждому участнику, их наградили дипломами. А победителям соревнований вручили медали и грамоты.

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      Теги: Спорт горные лыжи Лыжный спорт
      Источник: 24 Канал
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