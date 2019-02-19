На "Буковеле" состоялись лыжные соревнования по слалом-гиганту для самых младших

На "Буковеле" поддерживают традиции, восьмой год подряд здесь проводят лыжные соревнования по слалом-гиганту для самых младших.

В этом году к турниру на Кубок Яны Клочковой присоединилось почти полсотни детей в возрасте от 3 до 6 лет. За каждым заездом лично следила олимпийская чемпионка.

"Приятно просто видеть счастливые лица детей, они умеют в своем возрасте делать то, что не могут другие. И за это такая большая гордость", – сказала олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.

В организации соревнований помогает лыжная школа "Буковеля". Перед турниром дети проходят бесплатное обучение. Детский пыл и энтузиазм дают о себе знать.

"На самом деле они уже сами мотивированы тем, что они хотят кататься. Это самое важное. Дети уже приходят с такой целью, что они могут ездить, могут кататься и мы просто показываем, учим, игры играем. Так дети и учатся", – рассказала инструктор BukovelSkiSchool Марина Селезенка.

Участники демонстрировали впечатляющие результаты. 50-тиметровую горку с 7 препятствиями преодолевали за 20-30 секунд. А обладательницей Кубка Яны Клочковой стала 5-летняя Диана Красильникова из Киева, девочка проехала трассу всего за 19 секунд.

"Мы начали тренироваться в прошлом году, когда ребенку было 4 с половиной. Начали тренироваться в австрийской школе. Там ее поставили на лыжи. Она показала очень хороший результат", – поделилась мама победительницы Яны Красильниковой.

Внимание уделили каждому участнику, их наградили дипломами. А победителям соревнований вручили медали и грамоты.