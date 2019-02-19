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      На "Буковелі" відбулись лижні змагання зі слалом-гіганту для наймолодших

      Нова тема 52 Читать новость на русском

      На "Буковелі" підтримують традиції, восьмий рік поспіль тут проводять лижні змагання зі слалом-гіганту для наймолодших.

      Цьогоріч до турніру на Кубок Яни Клочкової долучилось майже півсотні дітей, віком від 3 до 6 років. За кожним заїздом особисто стежила олімпійська чемпіонка.

      "Приємно просто бачити щасливі обличчя дітей, що вони вміють у своєму віці робити те, що не можуть інші. І за це така велика гордість", сказала олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова.

      В організації змагань допомагає лижна школа "Буковелю". Перед турніром діти проходять безкоштовне навчання. Дитячий запал та ентузіазм дається взнаки.

      "Насправді вони вже самі мотивовані тим, що вони хочуть кататись. Це найважливіше. Діти вже приходять з такою метою, що вони мають їздити, мають кататися і ми просто показуємо, вчимо, навчаємо, ігри граємось. Так діти і навчаються", розповіла інструктор BukovelSkiSchool Марина Селезінка.

      Учасники демонстрували вражаючі результати. 50-тиметрову гірку з 7 перешкодами долали за 20-30 секунд. А володаркою Кубка Яни Клочкової стала 5-річна Діана Красильнікова з Києва, дівчинка проїхала трасу усього за 19 секунд.

      "Ми почали тренуватись минулого року, коли дитині було 4 з половиною. Почали тренуватися в австрійській школі. Там її поставили на лижі. Вона показала дуже гарний результат", поділилась мама переможниці Яна Красильнікова.

      Увагу приділили кожному учаснику, їх нагородили дипломами. А переможцям змагань вручили медалі та грамоти.

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      Теги: Спорт Гірські лижі Лижний спорт
      Джерело: 24 Канал
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