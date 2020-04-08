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      На Буковине коронавирусом болеют священники УПЦ МП: церкви не планируют дезинфицировать

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      На Буковине коронавирусом болеют священники УПЦ / unn.com.ua

      У троих священников на Буковине 7 апреля лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Они служат в Украинской православной церкви Московского патриархата. После случаев заражения COVID-19 церкви дезинфицировать не планируют.

      О священнослужителях, у которых обнаружили коронавирус, рассказал секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) Никита Сторожук, пишет "Суспильне".

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      Одному из них – 50 лет, двое других – младше. По словам Сторожука, в общем проверяли пять священников, у троих – тесты положительные. Они служили в разных церквях. Однако даже после фиксации заражения коронавирусом церкви дезинфицировать не планируют.

      Священнослужители самоизолировались, когда почувствовали симптомы COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

      Одного из них госпитализировали, двое других – лечатся амбулаторно дома,
      – отметила Гусак.

      К слову, по состоянию на 8 апреля на Буковине зафиксировали 273 случая заражения коронавирусом.

      Коронавирус на Буковине: последние новости

      • в течение 7 апреля подтвердили еще 25 случаев;
      • по пять случаев заражения подтвердили в Черновцах и Хотине;
      • за три недели количество инфицированных возросло в 90 раз;
      • выздоровели 16 человек, умерли – 6.

      Короанвірус, карантин
      Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Религия Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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