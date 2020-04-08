На Буковине коронавирусом болеют священники УПЦ МП: церкви не планируют дезинфицировать

У троих священников на Буковине 7 апреля лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Они служат в Украинской православной церкви Московского патриархата. После случаев заражения COVID-19 церкви дезинфицировать не планируют.

О священнослужителях, у которых обнаружили коронавирус, рассказал секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) Никита Сторожук, пишет "Суспильне".

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Одному из них – 50 лет, двое других – младше. По словам Сторожука, в общем проверяли пять священников, у троих – тесты положительные. Они служили в разных церквях. Однако даже после фиксации заражения коронавирусом церкви дезинфицировать не планируют.

Священнослужители самоизолировались, когда почувствовали симптомы COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

Одного из них госпитализировали, двое других – лечатся амбулаторно дома,

– отметила Гусак.

К слову, по состоянию на 8 апреля на Буковине зафиксировали 273 случая заражения коронавирусом.

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в течение 7 апреля подтвердили еще 25 случаев;

по пять случаев заражения подтвердили в Черновцах и Хотине;

за три недели количество инфицированных возросло в 90 раз;

выздоровели 16 человек, умерли – 6.



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