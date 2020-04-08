На Буковине коронавирусом болеют священники УПЦ МП: церкви не планируют дезинфицировать
У троих священников на Буковине 7 апреля лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Они служат в Украинской православной церкви Московского патриархата. После случаев заражения COVID-19 церкви дезинфицировать не планируют.
О священнослужителях, у которых обнаружили коронавирус, рассказал секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) Никита Сторожук, пишет "Суспильне".
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Одному из них – 50 лет, двое других – младше. По словам Сторожука, в общем проверяли пять священников, у троих – тесты положительные. Они служили в разных церквях. Однако даже после фиксации заражения коронавирусом церкви дезинфицировать не планируют.
Священнослужители самоизолировались, когда почувствовали симптомы COVID-19. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.
Одного из них госпитализировали, двое других – лечатся амбулаторно дома,
– отметила Гусак.
К слову, по состоянию на 8 апреля на Буковине зафиксировали 273 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус на Буковине: последние новости
- в течение 7 апреля подтвердили еще 25 случаев;
- по пять случаев заражения подтвердили в Черновцах и Хотине;
- за три недели количество инфицированных возросло в 90 раз;
- выздоровели 16 человек, умерли – 6.
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