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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Буковині на коронавірус хворіють священники УПЦ МП: церкви не планують дезінфікувати

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      На Буковині на коронавірус хворіють священники УПЦ / unn.com.ua

      У трьох священників на Буковині 7 квітня лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Вони служать в Українській православній церкві Московського патріархату. Після випадків зараження COVID-19 церкви дезінфікувати не планують.

      Про священнослужителів, в яких виявили коронавірус, розповів секретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) Микита Сторожук, пише "Суспільне".

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      Одному з них – понад 50 років, двоє інших – молодші. За словами Сторожука, загалом перевіряли п'ятьох священників, у трьох – тести позитивні. Вони служили у різних церквах. Однак навіть після фіксації зараження коронавірусом церкви дезінфікувати не планують.

      Священнослужителі самоізолювались, коли відчули симптоми COVID-19. Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.

      Одного з них госпіталізували, двоє інших – лікуються амбулаторно вдома,
      – зазначила Гусак.

      До слова, станом на 8 квітня на Буковині зафіксували 273 випадки зараження коронавірусом.

      Коронавірус на Буковині: останні новини

      • протягом 7 квітня підтвердили ще 25 випадків;
      • по п'ять випадків зараження підтвердили в Чернівцях та Хотині;
      • за три тижні кількість інфікованих зросла у 90 разів;
      • одужали 16 людей, померли – 6.

      Короанвірус, карантин
      Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні УПЦ МП Релігія Новини Чернівців
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