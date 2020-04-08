На Буковині на коронавірус хворіють священники УПЦ МП: церкви не планують дезінфікувати

У трьох священників на Буковині 7 квітня лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Вони служать в Українській православній церкві Московського патріархату. Після випадків зараження COVID-19 церкви дезінфікувати не планують.

Про священнослужителів, в яких виявили коронавірус, розповів секретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) Микита Сторожук, пише "Суспільне".

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Одному з них – понад 50 років, двоє інших – молодші. За словами Сторожука, загалом перевіряли п'ятьох священників, у трьох – тести позитивні. Вони служили у різних церквах. Однак навіть після фіксації зараження коронавірусом церкви дезінфікувати не планують.

Священнослужителі самоізолювались, коли відчули симптоми COVID-19. Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.

Одного з них госпіталізували, двоє інших – лікуються амбулаторно вдома,

– зазначила Гусак.

До слова, станом на 8 квітня на Буковині зафіксували 273 випадки зараження коронавірусом.

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протягом 7 квітня підтвердили ще 25 випадків;

по п'ять випадків зараження підтвердили в Чернівцях та Хотині;

за три тижні кількість інфікованих зросла у 90 разів;

одужали 16 людей, померли – 6.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу