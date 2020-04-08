На Буковині на коронавірус хворіють священники УПЦ МП: церкви не планують дезінфікувати
У трьох священників на Буковині 7 квітня лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Вони служать в Українській православній церкві Московського патріархату. Після випадків зараження COVID-19 церкви дезінфікувати не планують.
Про священнослужителів, в яких виявили коронавірус, розповів секретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) Микита Сторожук, пише "Суспільне".
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Одному з них – понад 50 років, двоє інших – молодші. За словами Сторожука, загалом перевіряли п'ятьох священників, у трьох – тести позитивні. Вони служили у різних церквах. Однак навіть після фіксації зараження коронавірусом церкви дезінфікувати не планують.
Священнослужителі самоізолювались, коли відчули симптоми COVID-19. Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
Одного з них госпіталізували, двоє інших – лікуються амбулаторно вдома,
– зазначила Гусак.
До слова, станом на 8 квітня на Буковині зафіксували 273 випадки зараження коронавірусом.
Коронавірус на Буковині: останні новини
- протягом 7 квітня підтвердили ще 25 випадків;
- по п'ять випадків зараження підтвердили в Чернівцях та Хотині;
- за три тижні кількість інфікованих зросла у 90 разів;
- одужали 16 людей, померли – 6.
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