На Буковине наградили пограничника, который стрелял в контрабандистов

Десять тысяч гривен и звание подполковника получит в награду военнослужащий за то, что не побоялся открыть огонь по нарушителям государственной границы Украины.

19 июня около 16 часов два десятка нарушителей пытались нелегально провезти товар через украинско-румынскую границу в Сторожинецком районе Черновецкой области. Однако их поймали с поличным.

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Убежать преступникам не удалось, и они перешли к нападению. Пограничники уверяют, что контрабандисты окружили их и хотели забрать у них оружие. Следовательно, защитники границы вынуждены были открывать огонь из табельного оружия.



"Военнослужащему, который непосредственно выполнял задание, применял оружие, будет назначено высшее звание – подполковник. А также премию в размере десяти тысяч гривен. Нужно и общественности, и военнослужащим, выполняющим свои обязанности, доказывать, чтобы они не боялись реализовывать свои права", – отметил начальник Черновецкого пограничного отряда Олег Вовк.

Видео: комментарий начальника Черновецкого пограничного отряда Олега Вовка