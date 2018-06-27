На Буковині нагородили прикордонника, який стріляв у контрабандистів

Десять тисяч гривень та звання підполковника отримає у винагороду військовослужбовець за те, що не побоявся відкрити вогонь у порушників державного кордону України.

19 червня близько 16 години два десятки порушників намагалися нелегально провезти товар через українсько-румунський кордон у Сторожинецькому районі Чернівецької області. Проте їх упіймали на гарячому.

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Утекти злочинцям не вдалося, і вони перейшли до нападу. Прикордонники запевняють, що контрабандисти оточили їх і хотіли забрати в них зброю. Відтак, захисники кордону змушені були відкривати вогонь з табельної зброї.

"Військовослужбовцю, який безпосередньо виконував завдання, застосовував зброю, буде призначено вище звання – підполковника. А також премію в розмірі десяти тисяч гривень. Потрібно і громадськості, і військовослужбовцям, які виконують свої обов'язки, доводити, щоб вони не боялися реалізовувати свої права", – наголосив начальник Чернівецького прикордонного загону Олег Вовк.

Відео: коментар начальника Чернівецького прикордонного загону Олега Вовка