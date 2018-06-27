Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду

Вже третій тиждень в Україні йде масштабний наступ на контрабанду. Наввипередки прем’єр, міністр внутрішніх справ та генпрокурор обіцяють нам небачені справи по контрабандистах і величезні суми в бюджет.

Безумовно вітаємо таку боротьбу зі схемами на митниці, адже я вже 4 роки кажу, що за рік повз митницю пролітає близько 4 мільярдів доларів, це недоотримані податки в бюджеті і нечесна конкуренція, від якої потерпає легальний бізнес.

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Але де ви панове урядовці та правоохоронці були 2 останні роки? Невже ви нічого не бачили і не чули до 8 червня, коли я урочисто передала Уряду в залі парламенту теку, в якій на 155 аркушах викладений опис схем на митниці та фактів, що це підтверджують? І може це не боротьба з контрабандою, може це боротьба між політичними силами на це "хлібне" місце?

Історично так склалось, що за митницею наглядало пильним оком СБУ, яке мало розслідувати контрабанду. У 2012 році цей склад злочину декриміналізували, вирішивши карати порушників грошовими штрафами та конфіскацією товарів.



Зона митного контролю

Але ж СБУ своїх лап від митниці так і не забрало, адже в профільному законі залишилась функція захисту економіки та боротьби з корупцією, а де ж їі ще здійснювати, як не на митниці, де як відомо крутяться великі гроші. До чого це призвело – нам відомо.

Бюджет недоотримує десятки і сотні мільярдів гривень, а підприємців, навіть сумлінних, змушують брати участь в схемах. Все це можна прочитати в журналістських розслідуваннях. І зараз напевно в Уряді прийняли рішення викурити СБУ з митниці. Бо неможливо інакше пояснити геніальний задум – розставити поліцейських на кожному пункті пропуску.

Мало того, що перебування в зонах митного контролю будь-яких сторонніх осіб, окрім митників заборонено митним кодексом, це ще й не дасть результату, порівняно з організаційними та грошовими витратами. Для того, щоб зупинити схеми не потрібно постійно перебувати на митниці. Схеми і тіньовики давно відомі тим, хто хоч трохи знається на митних питаннях або читає пресу і дивиться телевізор.

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Тому дивно спостерігати раптове контрабандне прозріння Уряду. І знову виникає питання – чим ви займались останні 2 роки? Всі бізнес-асоціації волали про нерівні умови для чесного бізнесу та про розповсюджені схеми зловживань.

Які ж це схеми?

– заниження митної вартості на 30-50%;

– заниження ваги контейнерів у 2-3 рази;

– підміна більш дорогих товарів дешевими;

– використання товарів-прикриттів, коли, наприклад, декларується що в контейнері 10% взуття і 90% гумок для волосся, а насправді навпаки

– внесення неправдивих відомостей в акти митного огляду:

– фальсифікація товарно-транспортних документів;

– зловживання з гуманітарною допомогою;

– перевезення товару через так званих піджаків, коли цілу фуру товару ділять між людьми, і це провозять через кордон начебто для особистих потреб, не сплачують податки за цей товар, та ще й ПДВ собі повертають.

Уряд обрав собі схеми, з якими буде боротись:

– товари-прикриття;

– склади товарів за кордоном та їх ввезення через розбивку на фізичних осіб без декларування та розмитнення. Так звані піджаки або човники;

– схема, що використовується для паливних матеріалів в морських пунктах пропуску, коли нафтопродукти танкером розвозять невеликі судна;

– заміна вантажу на шляху від кордону до митниці призначення;

– ввезення транспортних засобів за заниженою вартістю;

– експорт сільськогосподарських товарів з використанням ланцюжків фіктивних підприємств.

Чи змінить щось знання цих схем? Ні. Чи змінить щось заведення кількох справ? Теж ні. Щоб побороти контрабанду не треба винаходити велосипед. Окрім заходів, які планує Уряд з поліцією по обраних схемах, потрібно проводити системні зміни.

Адже розкриття конкретних схем чи покарання контрабандиста – це гасіння пожежі, а треба провести профілактичні заходи, щоб в майбутньому цей вогонь не розповсюджувався. Ми намагаємось ловити порушників, замість того, щоб створити умови, в яких таке порушення неможливе, як явище.

У світі давно існує чіткий рецепт як це зробити, і нам потрібно лише його повторити. В цього рецепта 3 основні інгредієнти, і жодного з них в Україні нема. Якщо ми справді, а не на словах хочемо зупинити незаконне ввезення товарів, то дії мають бути наступні:

Перше.Збудувати сильну митну адміністрацію. В нас митної служби нема, ще в часи Януковича митницю і податкову об’єднали і за ці роки митну службу практично знищили.

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Друге.Щоб не було вигідно завозити товар в обхід митниці потрібно унеможливити продаж чорного товару всередині країни. Це означає контроль за його рухом та реалізацією по всьому ланцюгу від кордону до кінцевого споживача.

Третє. Нам потрібен дієвий, а не на папері митний постаудит контроль. Це означає, що товар розмитнюють я за заявленою митною вартістю, а перевіряють правильність оформлення після того, як він всередині країни пішов у продаж. І тоді можуть донарахувати митні платежі.

Наприклад, підприємець ввіз партію кондиціонерів по 5 доларів кожен, їх пропустили і розмитнили за цією заниженою ціною. За кожен кондиціонер було сплачено 1,5 долара в бюджет. Якщо ж постаудит працює, то цьому горе-імпортеру донарахують податки, виходячи зі справжньої вартості товару. І ось вам зупинка схеми. Буде зрозуміло коли він цей товар провозив, з ким змовився і так далі.

Як буде виконано гучний план Уряду боротьби з контрабандою покаже час. Головне, щоб від цього не постраждав сумлінний бізнес. Адже такі гучні заяви потрібно підкріплювати реальними справами, а якщо організатори схем традиційно домовляться з силовиками, то звітувати доведеться коштом чесних підприємців, які постраждають і розплатяться за цю "битву титанів".