Чому влада не хоче запроваджувати податок

Нещодавно вулиці Києва заполонили борди з надписами "Президенте, тримай слово, податок на виведений капітал з 1 січня 2019". Таким чином вітчизняний бізнес вирішив нагадати владі про її обіцянки. Борди провисіли лише на тиждень, адже це дорого, а бізнес рахувати гроші вміє.

Наші міста і траси завішані рекламою політичних сил, які декларують бажання розвитку країни, шукають новий курс чи напрямок, хочуть щоб Україна запрацювала. Але цей новий курс вже є – це скасування податку на прибуток і запровадження податку на виведений капітал.

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Це інвестиційний проект держави, а в нас не так багато інвестиційних проектів, які дозволить припинити відтік грошей в офшори, зробить нас конкурентноздатними в порівнянні з сусідами, збільшить кількість інвестицій як внутрішніх так і зовнішніх, дасть поштовх для розвитку бізнесу і зменшить трудову міграцію. Українці зможуть заробляти більше на своїй землі, а не шукати кращої долі в інших країнах.

Зараз наші підприємці сплачують податок на прибуток. Заробив – поділись з державою. Для того щоб зменшити суму податку, деякі нечесні підприємці завищують витрати, наприклад, виводять кошти за кордон начебто за роялті, чи досі списують балансові збитки із-за курсової різниці, способів багато.

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На відміну від податку на прибуток, до якого всі звикли, податок на виведений капітал має іншу концепцію – оподатковуються конкретні фінансові операції, а не результат діяльності. Якщо зароблені гроші залишаються в бізнесі, то це дозволяє йому розвиватись, купувати нове обладнання, відкривати нові магазини, підвищувати якість товарів та послуг, збільшувати кількість робочих місць, і такі гроші не оподатковуються.

Податок нараховується лише в одному випадку – якщо кошти виводяться з підприємства. Хоче власник витягнути зароблені гроші на власне споживання – платить податок.

Тобто оподатковуватись будуть дивіденди та операції прирівняні до виводу капіталу, як наприклад, виплата процентів чи комісій нерезидентам, надання фінансової допомоги, безоплатне надання товарів чи робіт, вкладання в об'єкти інвестицій за межами України, визнання заборгованості безнадійною.

Тобто ми закриваємо всі ті схеми, які зараз використовуються для оптимізації податку на прибуток, через які підприємства малюють собі мільйонні збитки, а держава недоотримує мільярди. Саме податок на прибуток призвів до того, що фіксуються трильйонні збитки, а при цьому за кордон виводиться 10% ВВП.

Ця ідея не нова, ми не винайшли велосипед. В світі були відомі випадки застосування нульовоі ставки податку на прибуток у разі його реінвестування, але в 2000 році Естонія запропонувала революційне рішення – взагалі скасувати податок на прибуток та оподатковувати лише розподіл прибутку у вигляді дивідендів та прирівняних до розподілу прибутку операцій.

Зараз такий податок окрім Естонії, замінив податок на прибуток в Грузії та Латвії, і вже є перші результати – за рік існування такого податку грузинські підприємства отримали додаткових 210 мільйонів доларів інвестицій.

До речі, Грузія може стати взірцем запровадження ліберальної податкової реформи, яка проводилась поетапно і дала результати. Спочатку зменшили кількість податків з 22 до 7, спростили процедури, налагодили електронні звіти в податкову та зменшили ставки податків.

І тільки після цього скасували пільги і запровадили жорсткий контроль за тими, хто не платить податки. Такі продумані кроки дозволили Грузії за 6 років піднятись в рейтингу Doing Business з 112 до 12 місця на 100 позицій. Ще в 2016 році депутати внесли зміни в Податковий кодекс і зобов’язали Уряд до 1 липня 2017 року внести законопроект про податок на виведений капітал в Парламент.



Грузія

Вже практично рік пройшов, а цього не сталось, хоча експерти та депутати з авторського колективу "законопроекту 3357, відомого як Ліберальний податковий кодекс" передали Мінфіну фактично готовий текст законопроекту. Далі Президент обіцяв бізнесу в грудні 2017 року внести законопроект від себе. Вже півроку пройшло, законопроекту досі немає. Він загубився між банковою та Грушевського.



Петро Порошенко

А нам постійно розповідають "чому ні", замість того, щоб взяти і зробити. То порахувати не можуть, скільки втратимо а скільки отримаємо, долучається громадянське суспільство – виявляється що все оптимістично, втрати вдасться швидко перекрити і вже на другий рік ми матимемо додаткові надходження в бюджет.

То міжнародні компанії проти, але виявляється що більшість – за. То МВФ проти, а виявляється що насправді ні. Особисто в травні розмовляла з представниками міжнародного валютного фонду, їх позиція – МВФ не проти, але вимагає реформи ДФС та митниці. То чому ж нам розповідають небилиці, якщо такі податкові зміни вигідні і країні, і підприємцям, і тим, хто на них працює, спитаєте ви і будете праві.

Ці податкові зміни вигідні всім, окрім тих, хто виводить гроші в офшори, хто не платить податки, хто займається "обналом", і всім тим, хто допомагає їм організовувати схеми, хто це покриває та отримує свою частку. Якщо політики справді дбають про країну та людей, а не лише декларують це, то вони зобов’язані об’єднатись і зробити податкові зміни, тим більше що вони це обіцяли.

Потрібно ухвалити заміну податку на прибуток податком на виведений капітал не під тиском, не в передвиборчій агонії, а заради економічного зростання, заради того, щоб ми були конкурентнозданими як країна, щоб наші громадяни ставали заможними, щоб мали можливість працювати і заробляти тут, а не виїжджати за кордон.