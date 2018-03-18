На Буковине нашли в снегу мертвым экс-депутата
18 марта утром в селе Давыдовка, Сторожинецкого района, Черновицкой области, обнаружили тело пожилого мужчины.
Со слов местных жителей, вчера последний раз его видели в бане, после чего он ушел домой. Вероятно в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.
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У 71-летнего мужчины не выдержало сердце. Он работал в школе, был депутатом сельского совета семи созывов, сообщает storozhynets.info.
Утром на место происшествия была вызвана полиция, которая и будет выяснять обстоятельства происшествия.
Источник: 24 Канал
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