На Буковині знайшли у снігу мертвого екс-депутата
18 березня зранку у селі Давидівка, Сторожинецького району, що у Чернівецькій області, виявили тіло літнього чоловіка.
Зі слів місцевих жителів, вчора останній раз його бачили у бані, після чого він пішов додому. Ймовірно в снігопаді він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив лице, після чого залишився там лежати.
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У 71-річного чоловіка не витримало серце. Він працював у школі, був депутатом сільської ради семи скликань, повідомляє storozhynets.info.
Зранку на місце події була викликана поліція, яка й буде з’ясовувати обставини події.
Джерело: 24 Канал
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