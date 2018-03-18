На Буковині знайшли у снігу мертвого екс-депутата

18 березня зранку у селі Давидівка, Сторожинецького району, що у Чернівецькій області, виявили тіло літнього чоловіка.

Зі слів місцевих жителів, вчора останній раз його бачили у бані, після чого він пішов додому. Ймовірно в снігопаді він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив лице, після чого залишився там лежати.

Читайте також: Депутат намагався покінчити життя самогубством на Житомирщині

У 71-річного чоловіка не витримало серце. Він працював у школі, був депутатом сільської ради семи скликань, повідомляє storozhynets.info.

Зранку на місце події була викликана поліція, яка й буде з’ясовувати обставини події.