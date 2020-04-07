На части территории Японии из-за коронавируса объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство Японии объявило чрезвычайную ситуацию в Токио и Осаке, а также еще пяти префектурах. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение месяца. За это время, надеются в правительстве Синдзо Абэ, удастся минимизировать контакты между людьми и начать сокращение количества больных COVID-19.

Кроме Осаки и Токио, чрезвычайная ситуация объявлена в Канагаве, сайтами, Тибе, Хего и Фукуоке. Об этом сообщает Bloomberg.

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По подсчетам экспертов, нужно приложить усилия, чтобы уменьшить контакты между людьми, как минимум на 70% и, если возможно, на 80%. Тогда уже за две недели рост числа зараженных достигнет максимума и мы сможем добиться его уменьшения,

– объяснил решение правительства Синдзо Абэ.

Раньше в Японии не могли ограничивать передвижение людей во время вспышки коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям отменять меры, закрывать школы и кинотеатры, изымать здания ради превращения их в больнице.

По состоянию на 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Японии достигло 3 906 человек, 92 человека умерли. При этом 700 инфицированных – пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. С первой волной COVID-19 японцы справились, однако в апреле началась вторая волна инфицирования.



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