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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На части территории Японии из-за коронавируса объявили чрезвычайную ситуацию

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      Уряд хоче зменшити кількість контактів між людьми / Financial Times

      Правительство Японии объявило чрезвычайную ситуацию в Токио и Осаке, а также еще пяти префектурах. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение месяца. За это время, надеются в правительстве Синдзо Абэ, удастся минимизировать контакты между людьми и начать сокращение количества больных COVID-19.

      Кроме Осаки и Токио, чрезвычайная ситуация объявлена в Канагаве, сайтами, Тибе, Хего и Фукуоке. Об этом сообщает Bloomberg.

      К теме В Японии 18 медиков-стажеров заразились коронавирусом на устроенной вечеринке

      По подсчетам экспертов, нужно приложить усилия, чтобы уменьшить контакты между людьми, как минимум на 70% и, если возможно, на 80%. Тогда уже за две недели рост числа зараженных достигнет максимума и мы сможем добиться его уменьшения,
      – объяснил решение правительства Синдзо Абэ.

      Раньше в Японии не могли ограничивать передвижение людей во время вспышки коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям отменять меры, закрывать школы и кинотеатры, изымать здания ради превращения их в больнице.

      По состоянию на 7 апреля количество зараженных коронавирусом в Японии достигло 3 906 человек, 92 человека умерли. При этом 700 инфицированных – пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. С первой волной COVID-19 японцы справились, однако в апреле началась вторая волна инфицирования.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Япония
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