На частині території Японії через коронавірус оголосили надзвичайну ситуацію

Уряд Японії оголосив надзвичайну ситуацію в Токіо та Осаці, а також ще п'яти префектурах. Режим надзвичайної ситуації діятиме протягом місяця. За цей час, сподіваються в уряді Сіндзо Абе, вдасться мінімізувати контакти між людьми та почати скорочення кількості хворих на COVID-19.

Окрім Осаки та Токіо, надзвичайну ситуацію оголошено у Канагаві, Сайтамі, Тібе, Хього та Фукуоці. Про це повідомляє Bloomberg.

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За підрахунками експертів, потрібно докласти зусиль, щоб зменшити контакти між людьми, як мінімум на 70% і, якщо можливо, на 80%. Тоді вже за два тижні зростання числа заражених досягне максимуму і ми зможемо досягти його зменшення,

– пояснив рішення уряду Сіндзо Абе.

Раніше у Японії не могли обмежувати пересування людей під час спалаху коронавірусу. Режим надзвичайної ситуації дозволяє владі скасовувати заходи, закривати школи та кінотеатри, вилучати будівлі задля перетворення їх у лікарні.

Станом на 7 квітня кількість заражених коронавірусом у Японії сягнула 3906 осіб, 92 людей померли. При цьому 700 інфікованих – пасажири та екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess. З першою хвилею COVID-19 японці справились, проте у квітні розпочалась друга хвиля інфікування.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу