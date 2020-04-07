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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На частині території Японії через коронавірус оголосили надзвичайну ситуацію

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      Уряд хоче зменшити кількість контактів між людьми / Financial Times

      Уряд Японії оголосив надзвичайну ситуацію в Токіо та Осаці, а також ще п'яти префектурах. Режим надзвичайної ситуації діятиме протягом місяця. За цей час, сподіваються в уряді Сіндзо Абе, вдасться мінімізувати контакти між людьми та почати скорочення кількості хворих на COVID-19.

      Окрім Осаки та Токіо, надзвичайну ситуацію оголошено у Канагаві, Сайтамі, Тібе, Хього та Фукуоці. Про це повідомляє Bloomberg.

      До теми В Японії 18 медиків-стажистів заразилися коронавірусом на влаштованій вечірці

      За підрахунками експертів, потрібно докласти зусиль, щоб зменшити контакти між людьми, як мінімум на 70% і, якщо можливо, на 80%. Тоді вже за два тижні зростання числа заражених досягне максимуму і ми зможемо досягти його зменшення,
      – пояснив рішення уряду Сіндзо Абе.

      Раніше у Японії не могли обмежувати пересування людей під час спалаху коронавірусу. Режим надзвичайної ситуації дозволяє владі скасовувати заходи, закривати школи та кінотеатри, вилучати будівлі задля перетворення їх у лікарні.

      Станом на 7 квітня кількість заражених коронавірусом у Японії сягнула 3906 осіб, 92 людей померли. При цьому 700 інфікованих – пасажири та екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess. З першою хвилею COVID-19 японці справились, проте у квітні розпочалась друга хвиля інфікування.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Японія
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