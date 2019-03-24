На Черкасщине дети с инвалидностью учатся гончарному делу

В Черкасской области в Золотоноше дети лепят посуду и различные фигурки из глины. Так они развлекаются и развивают мелкую моторику.

И даже сами зарабатывают деньги.

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11-летний Богдан вместе с подругой Настей – гончарная команда, ведь в одиночку работать с глиной трудно.



Гончарная команда – Богдан и Настя

Что именно делать дети выбирают сами – миски или глиняные игрушки, что угодно. Дети трижды в неделю посещают гончарную мастерскую.

Я лепила шкатулку маме, солонку, каждый сюда может прийти и сделать то, что ему хочется. Затем изделие можно кому-то подарить,

– отметила ученица студии гончарного мастерства "Мальва" Анастасия Тесля.

На занятия приходят группами, только в прошлом году обучение в студии прошли сто детей с инвалидностью. Также курсы посетили полтысячи школьников из местных школ.

Учит гончарству Надежда Резинченко, которая уверена, что гончарство помогает детям развиваться.



Мастерица Надежда Резинченко, которая учит детей гончарству

За свои работы дети еще и получают деньги – произведения из глины продают на ярмарке.



Поделки детей из глины