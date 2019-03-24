13:35
24 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      На Черкасщине дети с инвалидностью учатся гончарному делу

      3 Читати новину українською

      В Черкасской области в Золотоноше дети лепят посуду и различные фигурки из глины. Так они развлекаются и развивают мелкую моторику.

      И даже сами зарабатывают деньги.

      Читайте также: Город неравнодушных: как мариупольцы спасают жизнь четырехмесячного ребенка

      11-летний Богдан вместе с подругой Настей – гончарная команда, ведь в одиночку работать с глиной трудно.


      Гончарная команда – Богдан и Настя

      Что именно делать дети выбирают сами – миски или глиняные игрушки, что угодно. Дети трижды в неделю посещают гончарную мастерскую.

      Я лепила шкатулку маме, солонку, каждый сюда может прийти и сделать то, что ему хочется. Затем изделие можно кому-то подарить,
      – отметила ученица студии гончарного мастерства "Мальва" Анастасия Тесля.

      На занятия приходят группами, только в прошлом году обучение в студии прошли сто детей с инвалидностью. Также курсы посетили полтысячи школьников из местных школ.

      Учит гончарству Надежда Резинченко, которая уверена, что гончарство помогает детям развиваться.

      гончарство діти черкаси
      Мастерица Надежда Резинченко, которая учит детей гончарству

      За свои работы дети еще и получают деньги – произведения из глины продают на ярмарке.

      черкаси діти гончарство
      Поделки детей из глины

      blog_ava
      Заявления Луценко о списках неприкасаемых согласованы с Порошенко?
      сегодня
      1003
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сегодня , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 178
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 3708
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 марта , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 1966
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      23 марта , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 636
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      23 марта , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 461
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Alfa Romeo 156 "на бляхах" - это по любви
       26 августа 2018 , 09:15
      Сегодня "евробляхеры" продолжат перекрывать дороги
       21 ноября 2018 , 09:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук