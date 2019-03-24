На Черкащині діти з інвалідністю вчаться гончарної справи

На Черкащині у Золотоноші діти ліплять посуд та різноманітні фігурки з глини. Так вони розважаються та розвивають дрібну моторику.

І навіть самі заробляють гроші.

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11-річний Богдан разом з подругою Настею роблять – гончарна команда, адже поодинці працювати з глиною важко.



Гончарна команда – Богдан та Настя

Що саме робити діти обирають самі – миски чи глиняні іграшки, будь-що. Діти тричі на тиждень відвідують гончарну майстерню.

Я ліпила шкатулку мамі, сільничку, кожен сюди може прийти і зробить те, що йому хочеться. Потім виріб можна комусь подарити,

– зазначила учениця студії гончарної майстерності "Мальва" Анастасія Тесля.

На заняття приходять групами, лише торік навчання в студії пройшли сто дітей із інвалідністю. Також курси відвідали півтисячі школярів із місцевих шкіл.

Навчає гончарству Надія Резінченко, яка впевнена, що гончарство допомагає дітям розвиватися.



Майстриня Надія Резінченко, яка вчить дітей гончарству

За свої роботи діти ще й отримують гроші – витвори з глини продають на ярмарку.



Вироби дітей з глини