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      Місто небайдужих: як маріупольці рятують життя чотиримісячної дитини

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      У Маріуполі всім містом рятують маленьку дівчинку, яка потребує пересадки печінки. Містяни провели благодійний забіг, щоб зібрати гроші та підтримати чотиримісячну Дашу Романову.

      Дитина народилася з рідкісною патологією – атрезія жовчовивідних шляхів.

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      Дівчинку врятує дорога операція з трансплантації печінки.

      даша романова маріуполь порітунок дитиним збір коштів
      Чотиримісячна Даша Романова, яка потребує допомоги

      Пересадка потрібна якомога швидше. Варіантів підтримки в одному стані немає – це дуже важко, тому що організм маленький,
      – зазначила мати Даші Ольга Романова.

      Окрім марафону, організували ярмарок, одні випекли солодку здобу, інші долучилися хенд-мейдовими виробами.

      даша романова маріуполь порітунок дитини збір коштів
      Благодійний ярмарок, який організували для порятунку дитини

      Напекли 60 кексів, щоб підтримати маленьку Дашу. У нас самих маленька дитина, нам близька ця трагедія і ми хочемо, щоб дівчинка жила і радувала нас своєю посмішкою і гарними очима,
      – сказала місцева жителька Ольга Омельченко.

      В Україні операцій з такою патологією не проводять. За порятунок Даші готові взятись лікарі в Італії.

      Донором стане тато дівчинки, проте щоб врятувати дитину батькам необхідно зібрати 130 тисяч євро – таку суму сім'я сама зібрати не може. Проте маріупольці вірять, разом та з допомогою небайдужих – все вдасться.

      Номер банківської карти для допомоги ПриватБанк: 5168 7573 1893 7507 (одержувач – Романов Євген Олександрович). Телефон мами Олі +380964203302.

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      Теги: Новини України благочинність Новини Маріуполя Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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