Місто небайдужих: як маріупольці рятують життя чотиримісячної дитини
У Маріуполі всім містом рятують маленьку дівчинку, яка потребує пересадки печінки. Містяни провели благодійний забіг, щоб зібрати гроші та підтримати чотиримісячну Дашу Романову.
Дитина народилася з рідкісною патологією – атрезія жовчовивідних шляхів.
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Дівчинку врятує дорога операція з трансплантації печінки.
Чотиримісячна Даша Романова, яка потребує допомоги
Пересадка потрібна якомога швидше. Варіантів підтримки в одному стані немає – це дуже важко, тому що організм маленький,
– зазначила мати Даші Ольга Романова.
Окрім марафону, організували ярмарок, одні випекли солодку здобу, інші долучилися хенд-мейдовими виробами.
Благодійний ярмарок, який організували для порятунку дитини
Напекли 60 кексів, щоб підтримати маленьку Дашу. У нас самих маленька дитина, нам близька ця трагедія і ми хочемо, щоб дівчинка жила і радувала нас своєю посмішкою і гарними очима,
– сказала місцева жителька Ольга Омельченко.
В Україні операцій з такою патологією не проводять. За порятунок Даші готові взятись лікарі в Італії.
Донором стане тато дівчинки, проте щоб врятувати дитину батькам необхідно зібрати 130 тисяч євро – таку суму сім'я сама зібрати не може. Проте маріупольці вірять, разом та з допомогою небайдужих – все вдасться.
Номер банківської карти для допомоги ПриватБанк: 5168 7573 1893 7507 (одержувач – Романов Євген Олександрович). Телефон мами Олі +380964203302.