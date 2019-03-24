У російському місті Виборг, що в Ленінградській області, в одному з дворів утворилася драговина з води та глини, і у неї провалився школяр.

Як розповідають місцеві жителі, хлопчик настільки сильно застряг у багнюці, що аби звільнити дитину, довелося скористатися дверима та дошкою – за їхньою допомогою проклали до бранця весняного бездоріжжя стежку. Трохи згодом на допомогу прийшли й рятувальники, пише місцеве видання "Фонтанка".

Читайте також: Шокова Росія: вболівальники ЧС-2018 знайшли оригінальну цікавинку у Нижньому Новгороді



Хлопчика так сильно засмоктало, що йому було боляче, коли школяра намаглися витягнути

"Двоє літніх чоловіків намагалися звільнити хлопчика, але йому було боляче, чоботи заповнило рідиною. Вдалося витягнути одну ногу. Але такі спроби жодного успіху не мали. Відтак, на місце викликали співробітників МНС, які допомогли дитині вибратися", – розповіла одна з місцевих жительок.

Сьогодні Росія перебуває не у найкращому стані, а середні доходи населення ледь перевищують 30 тисяч рублів (трохи менше ніж 13 тисяч гривень) у місяць. Неабияк вплинула на це й окупація Криму. Аналітики Bloomberg підрахували, що з 2013 року російська економіка "просіла" майже на 10% або на 150 мільярдів доларів.