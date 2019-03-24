В российском городе Выборг, что в Ленинградской области, в одном из дворов образовалось болото из воды и глины, и в него провалился школьник.

Как рассказывают местные жители, мальчик настолько сильно застрял в грязи, что чтобы освободить ребенка, пришлось воспользоваться дверью и доской – с их помощью проложили к пленнику весеннего бездорожья тропу. Чуть позже на помощь пришли и спасатели, пишет местное издание "Фонтанка".

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Мальчика так сильно засосало, что ему было больно, когда школьника пытались вытянуть

"Двое пожилых мужчин пытались освободить мальчика, но ему было больно, сапоги заполнились жидкостью. Удалось вытащить одну ногу. Но такие попытки успеха не имели. Следовательно, на место вызвали сотрудников МЧС, которые помогли ребенку выбраться", – рассказала одна из местных жительниц .

Сегодня Россия пребывает не в лучшем состоянии, а средние доходы населения едва превышает 30 тысяч рублей (чуть меньше чем 13 тысяч гривен) в месяц. Изрядно повлияла на это и оккупация Крыма. Аналитики Bloomberg подсчитали, что с 2013 года российская экономика "просела" почти на 10% или на 150 миллиардов долларов.