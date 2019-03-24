Город неравнодушных: как мариупольцы спасают жизнь четырехмесячного ребенка

В Мариуполе всем городом спасают маленькую девочку, которая нуждается в пересадке печени. Горожане провели благотворительный забег, чтобы собрать деньги и поддержать четырехмесячную Дашу Романову.

Даша Романова родилась с редкой патологией – атрезия желчевыводящих путей.

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Спасет девочку дорогая операция по трансплантации печени.



Четырехмесячная Даша Романова, которая нуждается в помощи

Пересадка нужна как можно быстрее. Вариантов поддержки в одном состоянии нет – это очень трудно, потому что организм маленький,

– отметила мать Даши Ольга Романова.

Кроме марафона, организовали ярмарку, одни испекли сладкую сдобу, другие присоединились хенд-мейдовыми изделиями.



Благотворительная ярмарка, которую организовали для спасения ребенка

Напекли 60 кексов, чтобы поддержать маленькую Дашу. У нас самих маленький ребенок, нам близка эта трагедия и мы хотим, чтобы девочка жила и радовала нас своей улыбкой и красивыми глазами,

– сказала местная жительница Ольга Омельченко.

В Украине операций с такой патологией не проводят. За спасение Даши готовы взяться врачи в Италии.

Донором станет папа девочки, однако чтобы воплотить все в жизнь родителям необходимо собрать 130 тысяч евро – такую сумму семья сама собрать не может. Однако мариупольцы верят, вместе и с помощью неравнодушных – все удастся.

Номер банковской карты для помощи ПриватБанк: 5168 7573 1893 7507 (получатель – Романов Евгений Александрович). Телефон мамы Оли +380964203302.