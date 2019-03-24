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      Город неравнодушных: как мариупольцы спасают жизнь четырехмесячного ребенка

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      В Мариуполе всем городом спасают маленькую девочку, которая нуждается в пересадке печени. Горожане провели благотворительный забег, чтобы собрать деньги и поддержать четырехмесячную Дашу Романову.

      Даша Романова родилась с редкой патологией – атрезия желчевыводящих путей.

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      Спасет девочку дорогая операция по трансплантации печени.

      даша романова маріуполь порітунок дитиним збір коштів
      Четырехмесячная Даша Романова, которая нуждается в помощи

      Пересадка нужна как можно быстрее. Вариантов поддержки в одном состоянии нет – это очень трудно, потому что организм маленький,
      – отметила мать Даши Ольга Романова.

      Кроме марафона, организовали ярмарку, одни испекли сладкую сдобу, другие присоединились хенд-мейдовыми изделиями.

      даша романова маріуполь порітунок дитини збір коштів
      Благотворительная ярмарка, которую организовали для спасения ребенка

      Напекли 60 кексов, чтобы поддержать маленькую Дашу. У нас самих маленький ребенок, нам близка эта трагедия и мы хотим, чтобы девочка жила и радовала нас своей улыбкой и красивыми глазами,
      – сказала местная жительница Ольга Омельченко.

      В Украине операций с такой патологией не проводят. За спасение Даши готовы взяться врачи в Италии.

      Донором станет папа девочки, однако чтобы воплотить все в жизнь родителям необходимо собрать 130 тысяч евро – такую сумму семья сама собрать не может. Однако мариупольцы верят, вместе и с помощью неравнодушных – все удастся.

      Номер банковской карты для помощи ПриватБанк: 5168 7573 1893 7507 (получатель – Романов Евгений Александрович). Телефон мамы Оли +380964203302.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Мариуполя благотворительность
      Источник: 24 канал
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