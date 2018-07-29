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На Черкасщине нашли уникальную находку возрастом 6 тысяч лет: впечатляющее видео

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В Черкасской области археологи обнаружили трипольские гончарные горны. Это древние печи для обжига керамических изделий, они очень хорошо сохранились, можно даже разглядеть их уникальную конструкцию.

Почти 100 лет ученые искали схожие строения и только недавно натолкнулись на первые в мире гончарные горны.

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"Здесь есть два канала – опорные камни, на которых держались стены, а также есть глиняная намазка, на которую накладывались камешки и перемешивались взбитой керамикой", – рассказал научный сотрудник Института археологии НАН Украины Иван Радомский.

Раскопали в этом году и два дома, где жили трипольцы в глиняных домах с одним круглым окном. В поселении было около 10 тысяч человек.

розкопки

Находки возрастом 6 тысяч лет

Находки хранятся в музее села Легедзино. Здесь собраны тысячи артефактов – керамические сосуды, фигурки людей, уникальный рыболовный крюк и зерно, которое трипольцы вырастили 6 тысяч лет назад. А вот зачем почти в каждом доме был своеобразный "керамический бинокль" ученые так и не знают.

За 37 лет раскопок археологи исследовали только 5 % древнего поселка. К тому же ежегодно исследования уникального протогорода под угрозой, ведь государственного финансирования нет.

Пока в Украине средств на раскопки не дают, то исследования согласился финансировать благотворитель из Британии.

Я уже 15 лет финансирую раскопки трипольских поселений на Черкасщине. Знание истории – это то, что формирует нацию. Раскопки дадут ценную информацию для истории Украины и всего мира, ведь загадки истории нужно разгадывать
– отметил меценат Бертран Кост.

Каждая новая находка порождает новые вопросы. Археологи подозревают, что гончарный горн мог служить и своеобразным крематорием, ведь не находили никаких трипольских захоронений. Да и само создание такой печки вызывает немало вопросов.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс История
Источник: 24 канал
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