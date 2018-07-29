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На Черкащині знайшли унікальну знахідку віком 6 тисяч років: вражаюче відео

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На Черкащині археологи натрапили на трипільські гончарні горни. Це стародавні пічки для обпалювання керамічних виробів, вони дуже добре збереглися, можна навіть роздивитися їхню унікальну конструкцію.

Майже 100 років науковці шукали схожі будови і тільки нещодавно натрапили на перші у світі гончарні горни.

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"Тут є два канали – опорні камені, на яких тримались стіни, а також є глиняна намазка, на яку накладались камінчики і перемішувались збитою керамікою", – розповів науковий співробітник Інституту археології НАН України Іван Радомський.

Розкопали цьогоріч і дві хати, де жили трипільці у глиняних оселях з одним круглим вікном. У поселенні було близько 10 тисяч людей.

розкопки
Знахідки віком 6 тисяч років

Знахідки зберігають у музеї села Легедзине. Тут зібрані тисячі артефактів – керамічний посуд, фігурки людей, унікальний риболовний гак та зерно, яке трипільці виростили 6 тисяч років тому. А от навіщо чи не в кожній хаті був своєрідний "керамічний бінокль" науковці так і не знають.

За 37 років розкопок археологи дослідили тільки 5 % давнього селища. До того ж щороку дослідження унікального протоміста під загрозою, адже державного фінансування немає.

Поки в Україні коштів на розкопки не дають, то дослідження погодився фінансувати благодійник з Британії.

Я вже 15 років фінансую розкопки трипільських поселень на Черкащині. Знання історії – це те, що формує націю. Розкопки дадуть цінну інформацію для історії України та всього світу, адже загадки історії потрібно розгадувати,
– зазначив благодійник Бертран Кост.

Кожна нова знахідка породжує нові запитання. Археологи підозрюють, що гончарний горн міг слугувати і своєрідним крематорієм, адже не знаходили жодних трипільських захоронень. Та і саме створення такої пічки викликає чимало питань.

Теги: Новини України Історія Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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