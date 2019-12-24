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      На Черкасщине охотятся на елочных браконьеров

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      На Черкасщине лесники уже заняли позиции и охраняют хвойные деревья. Ведь ежегодно перед Новым годом елочный нелегальный бизнес набирает обороты. Браконьеры срубают молодые сосны и уничтожают будущие леса. Наши корреспонденты продолжат тему.

      Петр Ярошенко с напарником обходят 5 гектаров леса. Каждый раз они осматривают территорию в разное время, чтобы елочные воры не вычислили часы патрулирования.

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      Однако пешком все не обойдешь, поэтому лесники садятся за руль. Автопатруль ездит по участкам весь день, потому что так больше шансов поймать воров.

      Как-то проходили люди и мы их заметили, то мы проводим разъяснительные работы. Рассказываем о вреде, который они могут принести на наших плантациях,
      – заметил помощник лесничего Максим Кисиль.

      В каждой из 70 рейдовых бригад в области видео- и фототехника. С помощью нее лесничие ловят нарушителя и снимают его действия. Так шансы привлечь браконьера к ответственности значительно выше.


      Лесничие дежурят несколько раз в день

      Легально новогоднее дерево можно купить на елочном базаре. На Черкасщине к продаже готовы 100 тысяч хвойных. Все они выращены на новогодних плантациях и имеют специальные штрих-коды.

      Ее легальность можно проверить или на сайте ukrforest.com или скачать мобильное приложение на телефон yalynka.info. Вам нужно лишь сканировать код или ввести номер бирки,
      – пояснил главный Денис Ивлев.


      На Черкасщине к продаже готовы 100 тысяч хвойных

      Но не всем покупателям важно наличие штрих-кода. Говорят, что им главное, чтобы деревце было пышное. Некоторые покупают в горшках. А лесники в очередной раз призывают не уничтожать молодые деревья и не помогать зарабатывать браконьерам.

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      Автор: Лена Коваленко
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Черкасс
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