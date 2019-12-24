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      На Черкащині полюють на ялинкових браконьєрів

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      На Черкащині лісники вже зайняли позиції й охороняють хвойні дерева. Адже щорічно перед Новим роком ялинковий нелегальний бізнес набирає обертів. Браконьєри зрубують молоді сосни і знищують майбутні ліси. Наші кореспонденти продовжать тему.

      Петро Ярошенко з напарником обходять 5 гектарів лісу. Щоразу вони оглядають територію у різний час, аби ялинкові злодії не вирахували години патрулювання.

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      Однак пішки все не обійдеш, тому лісники сідають за кермо. Автопатруль їздить ділянками увесь день, бо так більше шансів піймати злодіїв.

      Якoсь проходили люди й ми їх помітили, то ми проводимо роз'яснювальні роботи. Розповідаємо про шкоду, яку вони можуть принести на наших плантаціях,
      – зауважив помічник лісничого Максим Кісіль.

      У кожній із 70 рейдових бригад в області є відео- та фототехніка. За допомогою неї лісничі ловлять порушника і фільмують його дії. Так шанси притягнути браконьєра до відповідальності значно вищі.


      Лісничі чергують декілька разів на день

      Легально новорічне дерево можна придбати на ялинковому базарі. На Черкащині до продажу готові 100 тисяч хвойних. Усі вони вирощені на новорічних плантаціях та мають спеціальні штрих-коди.

      Її легальність можна перевірити або на сайті ukrforest.com або завантажити мобільний додаток на телефон yalynka.info. Вам потрібно лише сканувати код або ввести номер бирки,
      – пояснив головний Денис Івлєв.


      На Черкащині до продажу готові 100 тисяч хвойних

      Та не всім покупцям важлива наявність штрих-коду. Кажуть, що їм головне, аби деревце було пишне. Дехто купує в горщиках. А лісники вкотре закликають не знищувати молоді дерева та не допомагати заробляти браконьєрам.

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      Автор: Олена Коваленко
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Черкас
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