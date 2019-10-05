На Черкасщине работает уникальная пчелиная баня: чем это полезно

Пчелиный баня – это один из методов апитерапии – методика лечения пчелиными продуктами. Специальная камера размещена прямо на ульях. Посетители же под гул пчел вдыхают медовые испарения, таким образом укрепляя иммунитет и расслабляют нервную систему.

Чем полезна пчелиная баня?

Постоянные посетители пчелиной бани считают ее лучшей профилактикой от осенней депрессии и вирусных болезней.

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"Это наиболее полезно для нашей нервной системы. В баню заходишь и чувствуешь этот запах и эта атмосфера – пчелы гудят внизу", – говорит посетительница Татьяна Шабельник.

Семья Столяревских начала заниматься пчеловодством 5 лет назад. Пасечники говорят: все сорта меда одинаково полезны, но они могут потерять свои свойства, если мед нагреть выше 40 градусов.



Андрей Столяревский уже несколько лет занимается пчеловодством

В будущем семья хочет превратить свою пасеку в место для отдыха и лечения всех желающих. А еще осваивают методику лечения пчелиными укусами.

Как "работает" пчелиная баня?

Пасечник Андрей Столяревский объясняет, что пчелиная баня размещена на пяти ульях с отверстиями. Через них испаряется влага из меда, которая имеет чудодейственный эффект.



Баню размещают на ульях с отверстиями

В целом на пасеке – 50 пчелиных семей, в каждом улье от 20 до 80 тысяч насекомых. Пасечники осматривают ульи чуть ли не каждый день.

Интересно, что живет одна пчела до 40 дней, за это время она собирает чайную ложку меда.