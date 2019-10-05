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      На Черкащині працює унікальна бджолина лазня: чим це корисно

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      Бджолина лазня – це один із методів апітерапії – методика лікування бджолиними продуктами. Спеціальна камера розміщена просто на вуликах. Відвідувачі ж під гул бджіл вдихають медові випари, таким чином укріпляючи імунітет та розслабляють нервову систему.

      Чим корисна бджолина лазня?

      Постійні відвідувачі бджолиної лазні вважають її найкращою профілактикою від осінньої депресії та вірусних хвороб.

      Важливо! Що робити при укусі бджоли

      "Це найбільше корисне для нашої нервової системи. В лазню заходиш і відчуваєш цей запах і ця атмосфера – бджоли гудуть внизу", – каже відвідувачка Тетяна Шабельник.

      Родина Столяревських почала займатися бджільництвом 5 років тому. Пасічники кажуть: всі сорти меду однаково корисні, але вони можуть втратити свої властивості, якщо мед нагріти вище 40 градусів.

      Андрій Столяревський вже декілька років займається бджільництвом
      Андрій Столяревський вже декілька років займається бджільництвом

      В майбутньому сім’я хоче перетворити свою пасіку на місце для відпочинку та лікування всіх охочих. А ще освоюють методику лікування бджолиними укусами.

      Як "працює" бджолина лазня?

      Пасічник Андрій Столяревський пояснює, що бджолина лазня розміщена на п'ятьох вуликах із отворами. Через них випаровується волога з меду, яка має чудодійний ефект.

      Лазню розміщують на вуликах із отворами
      Лазню розміщують на вуликах із отворами

      Загалом на пасіці – 50 бджолиних сімей, у кожному вулику від 20 до 80 тисяч комах. Пасічники оглядають вулики чи не щодня.

      Цікаво, що живе одна бджола до 40 днів, за цей час вона збирає чайну ложку меду.

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      Автор: Олена Коваленко
      Теги: Новини України Світ тварин Лікування Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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