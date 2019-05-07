На Черкасщине высадили самую длинную в Украине аллею сакур: волшебные фото

В Каменце высадили 280 деревьев японской вишни, чтобы создать самую длинную аллею сакур. Ее длина составляет 800 метров, а стоимость проекта – больше трех миллионов гривен.

Все 280 деревьев сакуры закупили в столичном питомнике и высаживались под пристальным наблюдением дендрологов, сообщили на сайте Черкасской ОГА.

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Все растения хорошо принялись и уже зацвели. Стоимость создания аллеи составляла более 800 тысяч гривен. Еще почти три миллиона потратили на обустройство территории аллеи. Она будет называться "Аллея дружбы городов Украины".

Сначала жители Каменки протестовали против замены яблонь на сакуры. Мол, люди привыкли к ним, а осенью люди могут полакомиться яблоками. Потом общественное мнение изменилось,

– отметил в интервью городской голова Каменки Владимир Тирон.

В конце концов, приняли решение посадить сакуры. И хотя эти деревья не плодоносят, а только цветут, местные согласились на создание аллеи. В будущем планируется, что деревья должны разрастись и создать цельный тоннель длиной 800 метров. К обустройству Аллеи присоединились жители прилегающих улиц, активисты, ученики школ.



Высаживание сакур

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