В Ужгороде зацвела сакура: невероятные фото весеннего города

На улицах Ужгорода зацвели сакуры – этого ежегодно ждут и местные жители, и многочисленные гости города. Нежным розовым цветом городские улицы будут наполнены еще две недели, если им позволит погода.

В Ужгороде растут около 2000 сакур, возраст некоторых из них достигает 100 лет. Здесь их можно встретить и в центральной, и в старой части города.

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История ужгородских сакур началась еще в Чехословакии. Закарпатье входило в состав этого государства с 1919 по 1939 год – именно в это время чешские власти активно вкладывали средства в развитие микрорайона Галагов (ныне – центр Ужгорода на правом берегу реки Уж).



В Ужгороде зацвела сакура/ Фото 24 канала

Поскольку в то время этот микрорайон был болотистой местностью, то решили высаживать японские вишни.

История сакуры началась в Чехословакии/Фото 24 канала

Путешественникам советуют наслаждаться красотой цветения сакуры в старой части города над Ужем. Хорошим началом маршрута станет площадь Пушкина, больше всего старых сакур – по улицам Довженко, Бращайков, Ракоци.

Ежегодно по этому случаю в Ужгороде проходит сакура-фест/Фото 24 канала

Волноваться не стоит – все желающие успеют увидеть розовый Ужгород собственными глазами. Период цветения продлится от полутора недель, если погода не закапризничает.

По этому случаю в городе происходит сакура-фест – в этом году он стартовал 12 апреля и продлится почти неделю. Художественные акции и вкусное вино станет хорошим дополнением к прогулкам по Ужгороду.



Сакура будет цвести две недели/Фото 24 канала

К слову, сакурами можно наслаждаться не только в Ужгороде, но и в других городах Закарпатья. Теперь за право называться "столицей сакур" с Ужгородом соревнуется Мукачево. Там растет самая большая сакуровая аллея, а деревья цветут и розовым, и белым цветом. Японская вишня растет также в Виноградове, Иршаве и Хусте.



Кроме Ужгорода, сакуры цветут и в других городах Закарпатья/Фото 24 канала