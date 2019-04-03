В Японии расцвели первые сакуры: удивительные фото

Япония покрылась цветом сакуры. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей. А в самом центре столицы аллеи с сакурами еще и подсветили розовым, чтобы, создать сказочную атмосферу.

А автомобилям в Токио приходится обходить главные улицы с цветущими деревьями, поскольку сотни людей фотографируют и снимают на видео природный феномен и просто не дают машинам ходу.

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В Токио сакуры начинают расцветать в конце марта или в начале апреля и цветение длится лишь несколько недель. Местные жители прогуливаются под ветвями сотен деревьев сакуры и любуются красивыми пейзажами.

Благодаря погодным условиям, сакуры расцветают в разное время по всей стране. В более холодной северной Японии это происходит гораздо позже.