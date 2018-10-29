На Черниговщине горит торф на площади более чем 3 гектара

В Черниговской области на большой площади горят очаги торфа. Так, спасатели заявляют об участке более чем 3 гектара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

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Отмечается, что на протяжении прошлых суток окончательно ликвидировали горение торфа возле села Даневка Козелецкого района, а также очаги горения торфа вблизи сел Займище и Заречье Сновского района на общей площади более 3,6 гектаров.

Однако тушение других очагов возгорания до сих пор продолжается.

К ликвидации пожара привлекли 103 человека личного состава и 27 единиц техники.

Добавим, что в Украине 29 – 31 октября в некоторых областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. По данным Укргидрометцентра, в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.