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      На Черниговщине горит торф на площади более чем 3 гектара

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      На Черниговщине горят торфяные месторождения
      На Черниговщине горят торфяные месторождения / пресс-служба ГСЧС

      В Черниговской области на большой площади горят очаги торфа. Так, спасатели заявляют об участке более чем 3 гектара.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

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      Отмечается, что на протяжении прошлых суток окончательно ликвидировали горение торфа возле села Даневка Козелецкого района, а также очаги горения торфа вблизи сел Займище и Заречье Сновского района на общей площади более 3,6 гектаров.

      Однако тушение других очагов возгорания до сих пор продолжается.

      К ликвидации пожара привлекли 103 человека личного состава и 27 единиц техники.

      Добавим, что в Украине 29 – 31 октября в некоторых областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. По данным Укргидрометцентра, в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Пожар ГСЧС
      Источник: 24 канал
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