На Чернігівщині горить торф на площі у понад 3 гектари

У Чернігівській області на великій площі горять осередки торфу. Так, рятувальники заявляють про ділянку у понад 3 гектари.

Про це інформує прес-служба ДСНС в Чернігівській області.

Читайте також: На Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус з людьми

Зазначається, що упродовж минулої доби остаточно ліквідували горіння торфу біля села Данівка Козелецького району, а також осередки горіння торфу поблизу сіл Займище та Заріччя Сновського району на загальній площі понад 3,6 гектарів.

Проте гасіння інших осередків займання досі триває.

До ліквідації пожежі залучили 103 людини особового складу та 27 одиниць техніки.

Додамо, що в Україні 29 – 31 жовтня у деяких областях очікується надзвичайна пожежна небезпека. За даними Укргідрометцентру, у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей зберігатиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.