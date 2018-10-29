16:55
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      На Чернігівщині горить торф на площі у понад 3 гектари

      481 Читать новость на русском
      На Чернігівщині горять торф'яні родовища
      На Чернігівщині горять торф'яні родовища / прес-служба ДСНС

      У Чернігівській області на великій площі горять осередки торфу. Так, рятувальники заявляють про ділянку у понад 3 гектари.

      Про це інформує прес-служба ДСНС в Чернігівській області.

      Читайте також: На Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус з людьми

      Зазначається, що упродовж минулої доби остаточно ліквідували горіння торфу біля села Данівка Козелецького району, а також осередки горіння торфу поблизу сіл Займище та Заріччя Сновського району на загальній площі понад 3,6 гектарів. 

      Проте гасіння інших осередків займання досі триває. 

      До ліквідації пожежі залучили 103 людини особового складу та 27 одиниць техніки.

      Додамо, що в Україні 29 – 31 жовтня у деяких областях очікується надзвичайна пожежна небезпека. За даними Укргідрометцентру, у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей зберігатиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 

      Теги: Новини України Пожежа Новини Чернігова ДСНС
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: біографія політика
      сьогодні , 14:50 Ангела Меркель: біографія політика
      Настя Сукач 3536
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Калинівці й надалі спостерігається поодинока детонація боєприпасів, – ДСНС
       30 вересня 2017 , 08:58
      На смітнику під ГПУ знайшли склад пляшок з-під елітного алкоголю
       12 квітня 2016 , 19:56
      Топ-11 футболістів, які грали у 40 років і більше
       11 січня 2017 , 18:53
      Знаменитий італійський форвард розповів, як поліція шантажем змусила покинути улюблений клуб
       20 лютого 2017 , 23:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук