На Черниговщине мужчина незаконно создал онлайн-кинотеатры и зарабатывал на рекламе: фото

Киберполиция Черниговщины разоблачила незаконную деятельность 31-летнего местного жителя. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров и администрировал их. Своей деятельностью злоумышленник нанес правовладельцам ущерб примерно на 4 миллиона гривен.

Мужчина распространял аудиовизуальные произведения, нарушая авторские права их владельцев, информирует в фейсбуке киберполиция.

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Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров.

Основой прибылей была реклама, которую размещали на его онлайн-ресурсах. Таким образом администратору удалось заработать более чем полмиллиона гривен,

– говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, материальный ущерб, нанесенный правообладателям, составляет примерно 4 миллиона гривен.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, и другие документы. Технику направили на экспертизу.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 2 лет заключения.



На Черниговщине мужчина незаконно создал несколько онлайн-кинотеатров / Фейсбук киберполиции