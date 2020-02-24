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      На Черниговщине мужчина незаконно создал онлайн-кинотеатры и зарабатывал на рекламе: фото

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      На Чернігівщині чоловік незаконно створив кілька онлайн-кінотеатрів / Фейсбук кіберполіції

      Киберполиция Черниговщины разоблачила незаконную деятельность 31-летнего местного жителя. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров и администрировал их. Своей деятельностью злоумышленник нанес правовладельцам ущерб примерно на 4 миллиона гривен.

      Мужчина распространял аудиовизуальные произведения, нарушая авторские права их владельцев, информирует в фейсбуке киберполиция.

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      Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров.

      Основой прибылей была реклама, которую размещали на его онлайн-ресурсах. Таким образом администратору удалось заработать более чем полмиллиона гривен,
      – говорится в сообщении.

      По предварительным оценкам, материальный ущерб, нанесенный правообладателям, составляет примерно 4 миллиона гривен.

      Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, и другие документы. Технику направили на экспертизу.

      Если вину мужчины докажут, ему грозит до 2 лет заключения.

      кіберполіція
      На Черниговщине мужчина незаконно создал несколько онлайн-кинотеатров / Фейсбук киберполиции

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Полиция Новости Чернигова Кибербезопасность Новости Украины
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