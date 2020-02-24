На Черниговщине мужчина незаконно создал онлайн-кинотеатры и зарабатывал на рекламе: фото
Киберполиция Черниговщины разоблачила незаконную деятельность 31-летнего местного жителя. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров и администрировал их. Своей деятельностью злоумышленник нанес правовладельцам ущерб примерно на 4 миллиона гривен.
Мужчина распространял аудиовизуальные произведения, нарушая авторские права их владельцев, информирует в фейсбуке киберполиция.
Читайте также: В Киеве эвакуировали авто, в котором водитель закрыл и оставил двух своих детей: фото
Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он самостоятельно создал несколько онлайн-кинотеатров.
Основой прибылей была реклама, которую размещали на его онлайн-ресурсах. Таким образом администратору удалось заработать более чем полмиллиона гривен,
– говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, материальный ущерб, нанесенный правообладателям, составляет примерно 4 миллиона гривен.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, и другие документы. Технику направили на экспертизу.
Если вину мужчины докажут, ему грозит до 2 лет заключения.
На Черниговщине мужчина незаконно создал несколько онлайн-кинотеатров / Фейсбук киберполиции