На Чернігівщині чоловік незаконно створив онлайн-кінотеатри та заробляв на рекламі: фото

Кіберполіція Чернігівщини викрила незаконну діяльність 31-річного місцевого мешканця. Він самостійно створив кілька онлайн-кінотеатрів та адміністрував їх. Своєю діяльністю зловмисник завдав праволасникам збитків на приблизно 4 мільйони гривень.

Чоловік розповсюджував аудіовізуальні твори, порушуючи авторські права їхніх власників, інформує у фейсбуці кіберполіція.

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Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Він самостійно створив кілька онлайн-кінотеатрів.

Основою прибутків була реклама, яку розміщували на його онлайн-ресурсах. Таким чином адміністратору вдалося заробити більш ніж пів мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, матеріальний збиток, завданий правовласникам, становить приблизно 4 мільйони гривень.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски, та інші документи. Техніку скерували на експертизу.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 2 років ув’язнення.



На Чернігівщині чоловік незаконно створив кілька онлайн-кінотеатрів / Фейсбук кіберполіції