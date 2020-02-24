На Чернігівщині чоловік незаконно створив онлайн-кінотеатри та заробляв на рекламі: фото
Кіберполіція Чернігівщини викрила незаконну діяльність 31-річного місцевого мешканця. Він самостійно створив кілька онлайн-кінотеатрів та адміністрував їх. Своєю діяльністю зловмисник завдав праволасникам збитків на приблизно 4 мільйони гривень.
Чоловік розповсюджував аудіовізуальні твори, порушуючи авторські права їхніх власників, інформує у фейсбуці кіберполіція.
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Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Він самостійно створив кілька онлайн-кінотеатрів.
Основою прибутків була реклама, яку розміщували на його онлайн-ресурсах. Таким чином адміністратору вдалося заробити більш ніж пів мільйона гривень,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми оцінками, матеріальний збиток, завданий правовласникам, становить приблизно 4 мільйони гривень.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски, та інші документи. Техніку скерували на експертизу.
Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 2 років ув’язнення.
На Чернігівщині чоловік незаконно створив кілька онлайн-кінотеатрів / Фейсбук кіберполіції