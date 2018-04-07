На Черниговщине ветерана АТО поймали на взятке

На Черниговщине и.о. председателя Коропской районной администрации, ветерана АТО Виктора Кузуба, задержали по подозрению в получении взятки в 5 тысяч долларов за решение земельных вопросов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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"В ходе обыска были изъяты 5 тысяч долларов США. Эти деньги чиновник требовал и получил в два транша за решение земельных вопросов в пользу местного предпринимателя", – говорится в сообщении.

По факту взяточничества полиция открыла уголовное производство по части 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

В то же время фамилию задержанного сообщило черниговское издание "ЧеЛайн". Отмечается, что мужчина служил на Донбассе. После этого принимал участие в проекте "За ветеранов к власти".