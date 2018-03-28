На Луганщине задержали чиновника из энергокомпании на большой взятке
Полиция и прокуратура задержали руководителя районного подразделения энергокомпании и директора коммерческой структуры, которые требовали 210 тысяч гривен взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Во время проведения мероприятий по противодействию взяточничеству были выявлены факты коррупционной деятельности в сфере энергетики. Должностные лица районной электрической сети (РЭС) энергетической компании за решение вопросов их компетенции требовали от граждан деньги. В частности, 210 тысяч гривен за беспрепятственное заключение договора на подключение к электросети электроснабжения.
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Обвиненные в коррупции были задержаны во время получения первого "транша" в сумме 21 тысяча гривен.
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